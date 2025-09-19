Rashford Cetak 2 Gol untuk Barcelona, Hansi Flick Bereaksi Begini

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Marcus Rashford mencetak dua gol kemenangan Barcelona atas Newcastle United pada laga pembuka Liga Champions di Stadion St. James’ Park, Jumat dini hari WIB.

Pelatih Barcelona Hansi Flick memberikan pujian kepada penyerang asal Inggris tersebut. Menurut dia, Rashford menjawab tantangan yang dilontarkan sebelum pertandingan, yakni tampil meyakinkan di hadapan publik Inggris.

“Bagi saya ini adalah langkah pertama. Dia harus melanjutkan langkah berikutnya. Pertandingan ini, gol-gol ini di Inggris melawan Newcastle untuk Barcelona pada laga pertama Liga Champions musim ini, itu luar biasa,” kata Flick dikutip dari ESPN.

Pelatih asal Jerman itu mengaku tidak terkejut dengan performa Rashford. Dia menilai keterampilan dan penyelesaian Rashford luar biasa. “Bagi seorang penyerang, tentu saja penting untuk mencetak gol. Dia pemain penting bagi kami.”

Rashford menilai gol keduanya lahir dari momen instan yang memanfaatkan celah kecil. “Itu sepersekian detik, saya merasa ada ruang. Saya pikir, coba lepaskan tembakan. Pemain mereka mencoba menutup, jadi, saya mencoba mengangkat bola. Saya tahu ketika mengenai bola dengan benar, akan sulit dihentikan kiper,” ujar Rashford.

Gol-gol tersebut menjadi yang pertama bagi Rashford sejak bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu. Selain membawa Blaugrana meraih tiga poin, torehan itu juga menjadikannya pemain Inggris pertama yang mencetak gol untuk Barcelona di kompetisi ini sejak Gary Lineker pada 1989.

Dalam pertandingan, Rashford membuka keunggulan Barcelona melalui sundulan pada babak kedua, lalu menambah gol dengan tembakan keras jarak jauh.

Newcastle sempat memperkecil skor lewat Anthony Gordon pada menit ke-90, tetapi Barcelona mampu mempertahankan keunggulan hingga laga usai.