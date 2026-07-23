Rasyiqa Daur Ulang Jangan Kau Lepas Milik Alexa
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rasyiqa merilis karya terbaru yang berjudul Jangan Kau Lepas pada 22 Juli 2026.
Lagu Jangan Kau Lepas merupakan karya yang dipopulerkan oleh band Alexa pada 2008 silam.
Sebelum dirilis di platform musik digital, Rasyiqa sudah beberapa kali membawakan lagu itu di panggung.
Musisi asal Jakarta tersebut mengajak produser Pandu Priyanto dan Dimas Poncodiwiryo untuk memberi napas baru ke karya klasik itu.
“Aku sudah tahu lagu ini hampir seumur hidupku, tapi baru memahaminya belum lama ini,” kata Rasyiqa, Kamis (23/7).
Rasyiqa mengaku mengetahui lagu Jangan Kau Lepas dari televisi, gawai pemutar musik milik kakak sepupu dan daftar putar yang disusun mendiang abang kandungnya.
“Selama bertahun-tahun, ini sekadar lagu yang muncul secara berkala dalam hidupku. Lalu pada suatu hari, aku mulai memahaminya dengan cara yang baru," tambahnya.
Munculnya perspektif baru terhadap Jangan Kau Lepas adalah berkat serangkaian peristiwa dalam kehidupan pribadi Rasyiqa dalam dua tahun terakhir, termasuk menyaksikan penampilan Alexa secara langsung untuk pertama kali.
Penyanyi Rasyiqa merilis karya terbaru yang berjudul Jangan Kau Lepas pada 22 Juli 2026.
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