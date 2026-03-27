RAT 2025, Koperasi Kana Perkuat Langkah Menjadi Korporasi Rakyat

jpnn.com, SURABAYA - Koperasi Kana menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Surabaya dengan mengusung tema “Dari Koperasi Menjadi Korporasi untuk Rakyat”. Agenda ini menjadi penegasan arah transformasi usaha koperasi tersebut.

RAT yang berlangsung di Ciputra World Surabaya itu tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban tahunan, tetapi juga momentum memperkuat strategi bisnis ke depan.

Dalam dua tahun terakhir, Kana mencatat pertumbuhan jumlah anggota yang signifikan. Dari 44 anggota pada 2023, meningkat menjadi 100 anggota pada 2024, dan mencapai 207 anggota pada 2025.

Di sisi operasional, kapasitas produksi gula merah juga mengalami peningkatan. Produksi yang semula 15 ton per hari pada 2023, naik menjadi 50 ton pada 2024 dan mencapai 70 ton per hari pada 2025.

Melalui Program Koperasi Manis, Kana juga memperluas jaringan kemitraan dengan menggandeng sekitar 300 KDKMP pada 2025. Langkah ini memperkuat posisi Kana sebagai entitas usaha yang terus berkembang.

Ketua Koperasi Konsumen Kana, Jonathan Danang Wardhana, mengatakan capaian tersebut menjadi modal penting untuk mendorong transformasi koperasi menjadi korporasi rakyat yang lebih modern dan kompetitif.

“Pertumbuhan ini menunjukkan kesiapan kami dalam memperkuat kapasitas usaha dan daya saing bisnis,” ujar Jonathan, dalam keterangannya, Jumat (27/3).

Menurutnya, transformasi tersebut tidak akan menghilangkan nilai dasar koperasi. Kana tetap berkomitmen menjaga kepentingan anggota dengan membangun model usaha yang profesional dan terintegrasi.