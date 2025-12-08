Ratas dengan Presiden, Pertamina Laporkan Percepatan Distribusi BBM & LPG di Sumatra
jpnn.com, BANDA ACEH - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melaporkan sejumlah langkah strategis Pertamina untuk mengupayakan kelancaran pasokan BBM dan LPG di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Kabinet Terbatas untuk percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh pada Minggu, 7 Desember 2025.
Rapat kabinet yang berlangsung di Lanud Iskandar Muda, turut dihadiri Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, serta Gubernur Aceh, Gubernur Sumut dan Sumbar sebagai bagian dari koordinasi nasional dalam percepatan penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan Pertamina bergerak cepat melakukan pemulihan layanan energi di lapangan.
“Untuk percepatan distribusi BBM dan LPG, kami selalu dalam koordinasi dan tentunya di-support Menteri ESDM yang luar biasa. Untuk SPBU sudah sebagian besar kita perbaiki. SPBU kami maksimalkan beroperasi 24 jam, supaya mengurai antrean yang beberapa waktu lalu cukup panjang,” ujar Simon dalam keterangannya, Senin (8/12).
Pertamina juga menambah jumlah petugas layanan di SPBU, termasuk mendapatkan dukungan personel dari TNI dan Polri.
“Dalam tiga sampai empat hari lalu, dapat support yang besar TNI dan Polri. Di mana sebagian dari (personel) TNI dan Polri ikut membantu pengisian BBM bagi masyarakat,” jelasnya.
Simon menegaskan fokus utama saat ini adalah pendistribusian energi di beberapa daerah yang masih terisolasi dan masih sulit dijangkau.
