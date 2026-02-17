menu
Ratchaburi FC Dapat Peringatan dari Bek Persib Bandung Federico Barba

Bek asing Persib, Federico Barba. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Tekanan besar mengiringi langkah Persib Bandung menjelang duel hidup-mati melawan Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 Besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2/2026) malam.

Meski terkesan berat, optimisme tetap terjaga dalam skuad Maung Bandung.

Salah satu suara keyakinan datang dari bek asing Persib, Federico Barba.

Pemain asal Italia itu menilai peluang timnya belum sepenuhnya tertutup kendati harus mengejar ketertinggalan tiga gol.

Persib saat ini tertinggal defisit tiga gol setelah menelan kekalahan 0-3 dari Ratchaburi FC pada leg pertama.

Untuk bisa melangkah ke perempat final kompetisi kasta kedua antarklub Asia itu, Persib wajib meraih kemenangan dengan selisih lebih dari tiga gol.

Barba tak menampik situasi yang dihadapi timnya tergolong sulit.

Defisit tiga gol tak memadamkan harapan Persib Bandung. Federico Barba bicara perlawanan melawan Ratchaburi FC.

