Ratchaburi FC Pilih Jalan Berisiko di Markas Persib Bandung

Ratchaburi FC Pilih Jalan Berisiko di Markas Persib Bandung

Ratchaburi FC vs Persib di leg pertama 16 Besar ACl Two. Foto: theafc

jpnn.com - Ratchaburi FC datang ke markas Persib Bandung pada leg kedua 16 besar AFC Champions Legue Two (ACL 2) dengan modal besar.

Klub asal Thailand itu mengantongi keunggulan agregat 3-0 atas Persib.

Menurut jadwal, perta leg kedua Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam WIB.

Skuad Ratchaburi menyadari atmosfer panas GBLA bakal menjadi ujian tersendiri.

Namun, tekanan suporter tuan rumah tidak membuat mereka mengendurkan rencana menyerang yang telah disiapkan sejak leg pertama.

Pelatih Ratchaburi FC Worrawoot Srimaka menilai bermain terlalu bertahan justru bisa menjadi bumerang.

Karena itu, dia tidak akan mengubah pendekatan permainan meskipun hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke babak berikutnya.

"Meski akan ada momen bertahan tergantung situasi lapangan, mereka tetap memegang teguh filosofi permainan dari leg pertama," tegasnya.

GBLA jadi ujian mental Ratchaburi FC. Tetap menyerang Persib Bandung atau mulai berhitung demi tiket berikutnya?

