menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Ratchaburi FC vs Persib Bandung: Adam Alis Ungkap Hal yang Tak Bisa Diabaikan

Ratchaburi FC vs Persib Bandung: Adam Alis Ungkap Hal yang Tak Bisa Diabaikan

Ratchaburi FC vs Persib Bandung: Adam Alis Ungkap Hal yang Tak Bisa Diabaikan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Persib Bandung Adam Alis. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi laga krusial menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC pada leg pertama 16 besar AFC Champions League Two.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Ratchaburi akan digelar di Stadion Ratchaburi, Rabu (11/2/2026) malam WIB.

Gelandang Persib Adam Alis menegaskan timnya datang dengan kesiapan penuh.

Baca Juga:

Pemain berusia 32 tahun itu menyebut persiapan telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hingga penerapan strategi permainan.

Bagi Adam, pertandingan ini memiliki bobot berbeda dibanding fase grup.

Fokus dan determinasi menjadi kunci agar Persib bisa membawa pulang hasil sesuai harapan.

Baca Juga:

"Semua persiapan berjalan baik. Kami berharap mendapatkan hasil maksimal."

"Ini bukan fase grup lagi, ini 16 besar, kami harus maksimal," tegas Adam.

Persib Bandung menghadapi laga krusial di Thailand. Adam Alis angkat bicara soal kesiapan tim dan ancaman Ratchaburi yang tak boleh diremehkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI