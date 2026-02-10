Ratchaburi FC vs Persib Bandung: Adam Alis Ungkap Hal yang Tak Bisa Diabaikan
jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi laga krusial menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC pada leg pertama 16 besar AFC Champions League Two.
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Ratchaburi akan digelar di Stadion Ratchaburi, Rabu (11/2/2026) malam WIB.
Gelandang Persib Adam Alis menegaskan timnya datang dengan kesiapan penuh.
Pemain berusia 32 tahun itu menyebut persiapan telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hingga penerapan strategi permainan.
Bagi Adam, pertandingan ini memiliki bobot berbeda dibanding fase grup.
Fokus dan determinasi menjadi kunci agar Persib bisa membawa pulang hasil sesuai harapan.
"Semua persiapan berjalan baik. Kami berharap mendapatkan hasil maksimal."
"Ini bukan fase grup lagi, ini 16 besar, kami harus maksimal," tegas Adam.
Persib Bandung menghadapi laga krusial di Thailand. Adam Alis angkat bicara soal kesiapan tim dan ancaman Ratchaburi yang tak boleh diremehkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Daftar Pemain Persib Untuk Leg Pertama 16 Besar ACL Two
- ACL 2: Bersama Layvin Kurzawa, Persib Bandung Datang ke Thailand dengan Ambisi Berani
- Layvin Kurzawa Ungkap 4 Target Persib di Kandang Ratchaburi
- Persib Bandung Bawa Kurzawa ke Thailand, Debut Eks PSG Tinggal Menunggu Waktu?
- Bojan Hodak Terus Terang soal Langkah Darurat Persib Bandung Aktifkan I Made Wirawan
- Jejak Emas Pendahulu, Sergio Castel Pasang Target Lebih Tinggi di Persib Bandung