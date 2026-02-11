menu
Ratchaburi FC vs Persib Bandung: Bukan Cuma Taktik, Bojan Hodak Ungkap Faktor Krusial

Ratchaburi FC vs Persib Bandung: Bukan Cuma Taktik, Bojan Hodak Ungkap Faktor Krusial

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan memulai petualangannya pada leg pertama 16 besar AFC Champions League Two dengan bertamu ke markas Ratchaburi FC.

Menurut jadwal, pertandingan Ratchaburi vs Persib akan digelar di Stadion Ratchaburi, Thailand, Rabu (11/2/2026) malam WIB.

Pelatih Persib Bojan Hodak tak menampik laga tersebut bakal berjalan ketat sejak menit awal.

Dia menilai pertemuan dua tim yang relatif seimbang membuat hasil akhir sulit diprediksi.

Di mata Hodak, duel di Thailand lebih berperan sebagai ajang perebutan momentum ketimbang penentuan kelolosan.

Pelatih asal Kroasia itu meyakini gambaran sesungguhnya soal siapa yang berhak melangkah ke fase berikutnya baru akan terlihat saat leg kedua digelar di Bandung.

"Saya percaya besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Terkadang cuaca berpengaruh. Terkadang inspirasi pada hari itu juga menentukan," ucap Hodak.

Fokus utama Persib, kata Hodak, ialah mengamankan situasi agar tetap memiliki peluang besar ketika tampil di hadapan Bobotoh pada leg penentuan.

