Ratchaburi FC Vs Persib: Menurut Perasaan Bojan Hodak...

jpnn.com - RATCHABURI - Tukang Latih Persib Bandung Bojan Hodak memprediksi pertemuan timnya dengan Ratchaburi FC pada leg pertama 16 Besar AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Ratchaburi, Rabu (11/2) malam WIB akan sengit.

Hodak tetap mengusung keyakinan timnya akan tampil baik.

Namun, Hodak menyebut, hasil akhir persaingan kedua tim kemungkinan besar baru akan ditentukan pada leg kedua di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 18 Februari 2026 mendatang.

Hodak mengungkapkan, kedua tim pernah bertemu dalam latih tanding pada pramusim lalu dengan skor 2-2.

"Saya percaya leg pertama akan menjadi pertandingan yang sulit. Terkadang cuaca berpengaruh. Terkadang inspirasi pada hari itu juga menentukan," ujar Hodak.

Pelatih asal Kroasia ini menegaskan, para pemain harus memperjuangkan hasil maksimal untuk memudahkan langkah pada leg kedua di Bandung.