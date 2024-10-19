menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Ratchaburi vs Persib, Bojan Tegaskan Maung Bandung Harus Menang

Ratchaburi vs Persib, Bojan Tegaskan Maung Bandung Harus Menang

Ratchaburi vs Persib, Bojan Tegaskan Maung Bandung Harus Menang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung akan menghadapi Ratchaburi pada leg pertama AFC Champions League (ACL) II di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Rabu (11/2).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memperkirakan laga timnya melawan Ratchaburi akan berjalan sengit.

Laman Persib pada Selasa melaporkan bahwa Bojan menilai laga esok itu sangat penting sebagai bekal melakoni leg kedua di Bandung.

Baca Juga:

"Saya percaya besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Terkadang cuaca berpengaruh, terkadang inspirasi pada hari itu juga menentukan," kata Bojan.

Persib pernah menghadapi Ratchaburi pada pramusim 2025/2026 ketika kedua tim seri 2-2.

Mantan pelatih PSM Makassar itu menegaskan bahwa para pemain Persib harus memenangkan laga itu.

Baca Juga:

"Saya rasa tidak ada yang akan diputuskan di pertandingan pertama ini. Semuanya akan ditentukan di Bandung pada pertandingan kedua nanti," ungkap Bojan Hodak.

Ini lawatan kedua Persib ke Thailand musim ini setelah pada babak penyisihan Grup G menghadapi Bangkok United saat Persib menang 2-0 berkat gol Andrew Jung dan Uilliam Barros. (antara/jpnn)

Ratchaburi vs Persib di ACL 2, Bojan Hodak tegaskan Maung Bandung harus memenangkan laga itu.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI