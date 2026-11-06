Ratu Bicara Sanksi Pemecatan, PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu Jangan Menyepelekan

jpnn.com - PALEMBANG – Para PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, wajib tahu pernyataan tegas pimpinan mereka.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengingatkan 28.000 lebih ASN PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu di lingkup pemkot setempat untuk menjauhi narkoba.

Ratu Dewa juga langsung menyampaikan soal sanksi, yang bisa sampai berupa pemecatan.

"Seluruh ASN di kota ini secara bertahap dilakukan tes urine. Jika ada yang terbukti terlibat penyalahgunaan dan pengedar narkoba akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum hingga pemecatan sebagai pegawai," kata Wali Kota Ratu Dewa di Palembang, Kamis (5/11).

Dia mengatakan tidak ada kompromi dalam menetapkan sanksi pemecatan terhadap ASN yang terbukti terlibat penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

"Saya selalu mengingatkan pegawai dalam berbagai kesempatan untuk menjauhi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat-obatan berbahaya (narkoba) jika tidak ingin dipecat," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk mengecek pegawai jajaran Pemkot Palembang yang tersebar di 18 kecamatan terlibat narkoba atau tidak, secara acak dan mendadak dilakukan pemeriksaan urine.

Sebagai upaya penertiban pegawai pencandu narkoba, pihaknya bersama tim BNN setempat gencar melakukan tes urine secara mendadak di satuan kerja dan dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah.