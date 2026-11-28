Ratu Dewa Dedikasikan Anugerah Dwija Praja Nugraha 2026 untuk Ribuan Guru di Palembang
jpnn.com, TANGERANG - Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima Anugerah Dwija Praja Nugraha Tahun 2026 dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Penghargaan tertinggi PGRI tersebut diterima Ratu Dewa pada puncak peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026 di Stadion Benteng Reborn, Tanggerang, Sabtu (28/11).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen, dedikasi, serta perhatian kepala daerah terhadap pembangunan pendidikan dan kesejahteraan guru di daerah.
Bagi Pemerintah Kota Palembang, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemajuan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran para guru yang setiap hari mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi bangsa.
Ratu Dewa pun menegaskan penghargaan yang diterimanya bukanlah prestasi pribadi.
Dia mendedikasikan anugerah tersebut kepada ribuan guru di Kota Palembang yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan.
"Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini milik guru Palembang, yang setiap pagi datang dengan ikhlas dan setiap hari menyalakan harapan anak-anak. Saya hanya menjalankan amanah. Merekalah yang sebenarnya bekerja," tegas Ratu Dewa.
Menurut Ratu Dewa, guru memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas generasi masa depan.
Wali Kota Ratu Dewa mendedikasikan Anugerah Dwija Praja Nugraha 2026 yang diterima dari Pengurus Besar PGRI untuk ribuan guru di Palembang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Guru PPPK Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027, Prabowo Janji Bakal Diangkat, tetapi Infonya Simpang Siur
- Konsisten Dampingi Masyarakat, Anak Tukang Ojek Ini Raih Penghargaan Literasi Keuangan
- Ricu’s Secret Raih Tiga Penghargaan, Ricky Cuaca Siapkan Ekspansi pada 2027
- Prabowo Targetkan 100 Ribu Sekolah Direvitalisasi Tahun Depan
- Ratu Dewa Dorong Penguatan Ekonomi Palembang Lewat 18 Raperda
- DPR Soroti Kesejahteraan Guru Honorer Jelang Akhir Status 31 Desember 2026