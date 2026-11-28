jpnn.com, TANGERANG - Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima Anugerah Dwija Praja Nugraha Tahun 2026 dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Penghargaan tertinggi PGRI tersebut diterima Ratu Dewa pada puncak peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026 di Stadion Benteng Reborn, Tanggerang, Sabtu (28/11).

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen, dedikasi, serta perhatian kepala daerah terhadap pembangunan pendidikan dan kesejahteraan guru di daerah.

Bagi Pemerintah Kota Palembang, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemajuan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran para guru yang setiap hari mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi bangsa.

Ratu Dewa pun menegaskan penghargaan yang diterimanya bukanlah prestasi pribadi.

Dia mendedikasikan anugerah tersebut kepada ribuan guru di Kota Palembang yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan.

"Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini milik guru Palembang, yang setiap pagi datang dengan ikhlas dan setiap hari menyalakan harapan anak-anak. Saya hanya menjalankan amanah. Merekalah yang sebenarnya bekerja," tegas Ratu Dewa.

Menurut Ratu Dewa, guru memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas generasi masa depan.