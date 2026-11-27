jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang mempersiapkan arah pembangunan daerah untuk 2027.

Salah satu langkah yang dilakukan, yakni memperkuat landasan regulasi melalui pengajuan 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur daerah, percepatan pembangunan infrastruktur hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang, Jumat (27/11/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang.

Dalam rapat tersebut, Pemkot Palembang menyampaikan 18 usulan Raperda untuk masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2027.

Selain usulan pemerintah kota, terdapat pula sejumlah Raperda inisiatif DPRD yang turut dibahas sebagai bagian dari penyusunan regulasi daerah.

Agenda paripurna juga mencakup penyampaian Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 serta pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 hingga persetujuan bersama. Berbagai agenda tersebut menjadi bagian penting dalam menyelenggarakan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan pembangunan Kota Palembang.

Ratu Dewa mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah kota adalah penguatan pendapatan daerah. Potensi penerimaan perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta penguatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan secara terukur dan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Karena itu, Pemkot Palembang juga mengharapkan dukungan serta pendampingan dari Kejaksaan Negeri dan Kepolisian dalam pelaksanaannya.