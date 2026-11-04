Ratu Dewa Kawal Penyaluran Bantuan Beras 30 Kg untuk Warga Desil 1-4 di Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Kabar baik bagi masyarakat Kota Palembang yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.

Pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa 30 kilogram beras gratis untuk setiap keluarga penerima manfaat.

Bantuan tersebut merupakan akumulasi alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 yang akan disalurkan sekaligus.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan Pemerintah Kota Palembang siap mendukung kelancaran penyaluran bantuan tersebut.

Koordinasi dengan Perum Bulog akan segera dilakukan, terutama untuk mengatur teknis distribusi agar bantuan dapat diterima masyarakat yang berhak.

"Khususnya untuk masyarakat desil satu sampai dengan desil empat, insyaallah tadi pihak Bulog segera berkoordinasi. Tinggal kami melakukan pengaturan teknis di lapangan," ujar Dewa saat diwawancarai di acara Penyaluran Bantuan Pangan Oktober-Desember Bersama Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel dalam Rangka Kunjungan Kerja Menko Bidang Pangan di halaman Kantor Camat Kertapati Palembang, Rabu (4/11).

Menurut Ratu Dewa, sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog menjadi bagian penting dalam memastikan program bantuan pangan berjalan sesuai sasaran.

Pemkot Palembang juga akan mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat agar penerima manfaat mengetahui hak yang bisa diperoleh.