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Ratu Dewa Lantik 127 PNS Pemkot Palembang, Tekankan Pelayanan dan Disiplin

Ratu Dewa Lantik 127 PNS Pemkot Palembang, Tekankan Pelayanan dan Disiplin
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Wali Kota Palembang Ratu Dewa melantik 127 PNS di lingkungan Pemkot Palembang, Jumat (13/11/2026). Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 127 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa.

Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa menegaskan pentingnya menjaga disiplin, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan inovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pelantikan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik, Jumat (13/11/2026).

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Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim selaku Kepala BKPSDM Kota Palembang Adi Zahri, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Palembang.

Ratu Dewa menegaskan pengambilan sumpah/janji PNS bukan sekadar kegiatan seremonial ataupun formalitas administratif.

Namun, kata dia, momentum penting yang mengandung tanggung jawab moral, hukum, serta komitmen pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

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"Saya berharap kepada seluruh PNS yang baru dilantik agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kedua, harus disiplin, dan ketiga tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin," tegas Ratu Dewa.

Dia juga mengingatkan agar para PNS tidak menunjukkan sikap kurang ramah ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lantik 127 PNS, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pentingnya menjaga disiplin, meningkatkan kualitas pelayanan publik.

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