Ratu Dewa Lepas 88 Jemaah Umrah, Penghargaan untuk Warga Berprestasi & Pegawai Pemkot

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 88 jemaah penerima bantuan perjalanan umrah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang 2026 resmi dilepas Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Jumat (9/10).

Pelepasan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemkot Palembang kepada masyarakat dan aparatur yang dinilai memiliki prestasi, dedikasi, seta kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Pemkot Palembang sebelumnya mengalokasikan bantuan perjalanan ibadah umrah bagi 90 orang.

Namun, dua peserta batal berangkat sehingga jumlah jemaah yang dipastikan menuju tanah suci tahun ini sebanyak 88 orang.

Para penerima bantuan berasal dari berbagai kalangan, yakni 16 juara pertama Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026, satu juara pertama Qiroatul Qutub tingkat nasional, empat pendonor darah aktif dengan jumlah donor lebih dari 100 kali, serta enam guru berprestasi dari Dinas Pendidikan dan Kemenag Agama Kota Palembang.

Selain itu, penerima bantuan meliputi pegawai Pemkot Palembang, petugas kesehatan, marbot, imam masjid dan musala, serta unsur masyarakat lainnya.

Seluruh peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan program bantuan perjalanan ibadah umrah tersebut merupakan wujud kepedulian sekaligus penghargaan pemerintah kepada masyarakat dan aparatur yang telah memberikan kontribusi positif bagi daerah.