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Ratu Dewa Minta Pembayaran TPP ASN Dipercepat

Ratu Dewa Minta Pembayaran TPP ASN Dipercepat
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Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta supaya pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN) di di lingkungan pemkot setempat dipercepat.

“Jangan sampai membebani teman-teman ASN,” kata Ratu Dewa saat ditemui di Graha Bina Praja, Jumat (2/10).

Dia mengatakan bahwa besaran TPP memang berbeda karena disesuaikan dengan kelas jabatan dan kriteria yang berlaku.

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"Alhamdulillah, kalau kaitan dengan TPP tergantung dengan kriteria tertentu,” ujarnya.

Berdasar Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, besaran dasar TPP tertinggi mencapai Rp18.793.710,25 untuk kelas jabatan 15.

Sementara itu, basic TPP terendah berada pada kelas jabatan 1, yakni Rp988.296,63.

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Besaran basic TPP berdasarkan kelas jabatan 14, yakni Rp 14.307.453,13, kelas jabatan 13 Rp12.841.092,25, kelas jabatan 12 Rp10.267.740, kelas jabatan 11 Rp7.938.245,88, dan kelas jabatan 10 Rp6.905.054,63.

Kelas jabatan 9 Rp6.006.627,38, kelas jabatan 8 Rp4.827.762,63, kelas jabatan 7 Rp 4.256.619,56, kelas jabatan 6 Rp3.698.953,13, kelas jabatan 5 Rp3.084.813,38, kelas jabatan 4 Rp1.828.299,38, kelas jabatan 3 Rp1.510.641,13, kelas jabatan 2 Rp1.249.455,38, dan kelas jabatan Rp988.269,63.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta pembayaran TPP ASN di lingkup Pemkot Palembang dipercepat.

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