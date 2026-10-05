Ratu Dewa Siapkan Sanksi Perusahaan Telantarkan Lahan, Warga Kekeringan Disuplai Air Bersih

jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengambil langkah tegas menghadapi dampak musim kemarau yang memicu kebakaran lahan sekaligus mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa turun langsung memantau Penanganan kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Talang Jambe di perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin, Minggu (14/10/2026) malam.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan batas wilayah lahan yang terbakar.

Baca Juga: Gubernur Sumsel Gratiskan Pengobatan ISPA Bagi Warga Terdampak Karhutla

Sebelumnya, petugas Damkarmat dan BPBD Kota Palembang bersama tim gabungan berjibaku memadamkan api sejak Minggu siang.

"Kami meninjau ada empat titik firespot. Kami ingin memastikan lahan yang terbakar itu berada di Palembang atau Banyuasin," ujar Dewa, Senin (5/10/2026).

Meski lokasi kebakaran diduga berada di luar wilayah Kota Palembang, Pemkot tetap membantu proses pemadaman sebagai bentuk penanganan lintas wilayah. Api di lokasi tersebut pun telah dikendalikan.

"Berkat kerjasama api sudah bisa dikendalikan," kata Dewa.

Dari informasi di lapangan, lahan yang terbakar diduga merupakan lahan milik PT Patra yang disebut sebagai bekas lahan sawit yang ditelantarkan.