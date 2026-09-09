Ratusan Anak Jakarta Putus Sekolah di 2025, Uki PSI Bagi-Bagi Beasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Tergerak oleh kesulitan banyak pelajar untuk melanjutkan pendidikannya karena terkendala masalah biaya, politisi PSI Dedek 'Uki' Prayudi membagikan beasiswa kepada puluhan siswa SMP yang berdomisili di Jakarta Selatan, Rabu (9/9).

“Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Tapi, masih ada banyak siswa yang sulit melanjutkan pendidikannya saat ini karena menghadapi masalah biaya,” tegasnya.

“Oleh karena itu, langkah kami memberikan beasiswa ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak, khususnya di Jakarta Selatan,” lanjutnya.

Program bertajuk ‘Dedek Prayudi Bagi-Bagi Beasiswa’ itu diselenggarakan di Kantor DPD PSI Jakarta Selatan. Ketua DPD Jakarta Selatan, Patriot Muslim, turut hadir dan mengawal acara tersebut.

“Program ini merupakan bentuk komitmen bahwa politik tidak berhenti kepada proses pemilihan umum saja, tetapi juga diwujudkan melalui program-program yang memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat,” tambah Dedek.

Pendidikan masih jadi persoalan yang pelik di Jakarta. Mengutip data Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, tercatat 746 siswa yang putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan sepanjang 2025.

Di mana, salah satu penyebabnya adalah kondisi perekonomian yang kurang baik untuk melanjutkan pendidikan.

Adapun nilai Beasiswa yang dibagikan oleh Dedek melalui program ‘Dedek Prayudi Bagi-Bagi Beasiswa’ mencapai Rp 1.000.000 per tahun. Hal itu akan disalurkan kepada 30 siswa SMP.