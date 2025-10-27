Ratusan Bocah Ramaikan Taro Junior Dash 2025, Seru Banget
jpnn.com, JAKARTA - Keceriaan dan semangat mewarnai lomba lari anak Taro Junior Dash 2025 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.
Kegiatan yang berlangsung pada 25 Oktober 2025 itu diikuti sekitar 600 peserta berusia 4 hingga 12 tahun tersebut menjadi bagian dari Jakarta Running Festival 2025.
“Ini bukan hanya tentang lomba lari, tetapi tentang core memory bagi anak dan keluarga,” ujar Senior Brand Manager Taro FKS Food Sejahtera, Dwiki Akbar Sukmadi Candra dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/10).
Acara yang digelar oleh Taro, makanan ringan legendaris produksi PT FKS Food Sejahtera Tbk, tersebut menjadi magnet bagi keluarga.
Ribuan orang tua, kakek-nenek, dan kerabat hadir memberikan dukungan kepada peserta, menciptakan suasana hangat dan meriah di tengah kompetisi yang sehat.
“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang menyenangkan, penuh kegembiraan, dan kebersamaan,” ujar Dwiki.
Salah satu peserta termuda, Arshan (4), mengaku senang bisa berlari bersama teman-temannya dalam lomba jarak 100 meter. Ia mendapat dukungan penuh dari keluarga besarnya.
Sang kakek, Noval Arnold Patiasina, menyebut kegiatan ini sangat positif untuk menumbuhkan jiwa kompetitif dan sportivitas anak.
Ratusan bocah ramaikan Taro Junior Dash 2025 di Gelora Bung Karno yang merupakan bagian dari Jakarta Running Festival 2025.
