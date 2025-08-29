Ratusan Buruh Pelabuhan dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis dari SPSL

jpnn.com, JAKARTA - Subholding Pelindo di bidang logistik, PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi 250 tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Para buruh menjalani pemeriksaan lengkap, mulai dari riwayat medis, pemeriksaan fisik, tes penglihatan, rontgen dada, hingga analisis laboratorium.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Dewi Fitriyani menyatakan TKBM merupakan salah satu garda terdepan operasional pelabuhan, termasuk bidang logistik, yang berperan penting dalam mendukung Pelindo Group.

Oleh karena itu, SPSL ingin memastikan para TKBM tetap sehat dan mampu bekerja secara aman.

"Ini bentuk apresiasi bagi para TKBM, yang setiap hari berkontribusi dalam kelancaran logistik nasional,” ujar Dewi dikutip Jumat (29/8).

BPJS Ketenagakerjaan mencatat sepanjang 2023 terdapat lebih dari 370 ribu kasus kecelakaan kerja di Indonesia, meningkat signifikan dari 182 ribu kasus pada 2019.

Angka ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan melalui kesehatan dan keselamatan kerja.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SPSL di bidang kesehatan dan keselamatan kerja.