jpnn.com - NDUGA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, sudah menyerahkan SK pengangkatan kepada 480 CPNS formasi 2024 pada Agustus 2026.

Bupati Nduga Yoas Beon mengatakan pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, dirinya telah menyerahkan SK kepada 480 CPNS formasi 2024.

“Kami memberikan hadiah kepada 480 CASN pada 17 Agustus 2026 memberikan SK pegawai bagi mereka untuk mengabdi di Kabupaten Nduga,” kata Yoas di Wamena, Senin (31/8).

Dia mengatakan, penyerahan SK sengaja dilakukan bersamaan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Kami sengaja memberikan SK CASN pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai hadiah bagi masyarakat dalam peringatan hari kemerdekaan. Kami lakukan itu supaya mereka akan terus mengingat momentum ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan selain pemberian SK kepada 480 CPNS formasi 2024 pihaknya juga telah menggelar prajabatan kepada 370 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kategori dua (K2) pada Agustus 2026.

“Jadi pada bulan ini juga kami telah melaksanakan pra-jabatan yang diikuti oleh 370 sekian PPPK dan K2 dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten Nduga, Kenyam. Kami memang sengaja melaksanakan kegiatan di Kenyam supaya orang luar bisa datang ke daerah kami yang sudah aman,” katanya.

Dia berharap supaya 850 orang yang telah terpilih menjadi CPNS dan PPPK di Kabupaten Nduga supaya membantu meningkatkan pelayanan pemerintahan ke depan.