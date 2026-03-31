Ratusan Ford Ranger dan Mustang Bermasalah di Komponen Mesin

Ilustrasi Next Gen Ford Ranger XL. Foto: Ford

jpnn.com - Ford kembali melakukan penarikan produk (recall) untuk sejumlah kendaraannya di Australia.

Kali ini, pabrikan asal Amerika Serikat tersebut menarik 134 unit Ranger dan Mustang produksi tahun 2024 hingga 2025.

Recall terhadap Ranger dan Mustang itu akibat potensi masalah pada komponen penting mesin.

Masalah terletak pada katup Exhaust Gas Recirculation (EGR), yang berfungsi mengontrol emisi gas buang.

Berdasarkan laporan yang disampaikan ke otoritas setempat, kerusakan pada komponen dapat memicu sejumlah gangguan, mulai dari penurunan akselerasi, getaran mesin, hingga hilangnya tenaga saat kendaraan melaju.

Kondisi tersebut tentu bukan perkara sepele. Kehilangan tenaga penggerak di tengah perjalanan berisiko meningkatkan potensi kecelakaan.

Risiko itu menjadi alasan utama Ford mengambil langkah cepat dengan melakukan recall terbatas.

Meski jumlah unit yang terdampak relatif kecil, langkah tersebut mencerminkan upaya pabrikan dalam menjaga standar keselamatan dan kualitas produknya.

