jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini informasi mengenai formasi CPNS 2026 di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP membuka seleksi CPNS 2026 untuk memperkuat kapasitas pengawasan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) nasional.

“Melalui rekrutmen ini, BPKP mengajak putra-putri terbaik Indonesia bergabung untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Sekretaris Utama BPKP Raden Mas Aris Santosa dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu (29/11).

Dia menyebutkan, BPKP membuka sebanyak 2.007 formasi CPNS 2026.

Perinciannya, 1.835 formasi bagi lulusan D-IV/S-1 dan 172 formasi bagi lulusan D-III, yang terbagi dalam 10 Jabatan.

Alokasi terbesar adalah Auditor Ahli Pertama sebanyak 1.500 formasi yang diperuntukkan kepada lulusan D-IV/S-1 dari beberapa jurusan.

Posisi lainnya bagi lulusan D-IV/S-1 antara lain Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Pertama, Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Keprotokolan, dan Analis Hukum Ahli Pertama.

Adapun bagi lulusan D-III, formasi yang tersedia antara lain Pengolah Data dan Informasi dengan kualifikasi pendidikan rumpun Administrasi dan Kesekretariatan. Informasi lengkap dapat dilihat pada laman rekrutmen.bpkp.go.id.