Ratusan Honorer Resmi jadi CPNS dan PPPK Penuh Waktu, Puji Tuhan

Bupati Maybrat Karel Murafer menyerahkan SK CPNS dan PPPK formasi 2021, Selasa (23/2/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Maybrat

jpnn.com - MAYBRAT – Sebanyak 546 CPNS dan PPPK formasi 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, menerima SK pengangkatan.

Pengangkatan 546 ASN PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan di tengah kebijakan efisiensi dan keterbatasan anggaran pemda setempat.

Dari total 546 ASN yang menerima SK pengangkatan, sebanyak 392 orang merupakan CPNS dan sisanya PPPK.

Bupati Maybrat Karel Murafer dalam keterangannya di Sorong, Rabu (25/2), mengatakan realisasi penyerahan surat keputusan (SK) tersebut merupakan hasil perjuangan panjang sejak pengusulan formasi pada 2021.

Menurut dia, proses tersebut tidak mudah karena harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas.

"Ini bukan proses yang singkat. Kami harus memastikan kesiapan anggaran sebelum SK diserahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu telah resmi menerima SK sebagai CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat," ujarnya.

Bupati Maybrat menegaskan bahwa di tengah kondisi efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi hak para tenaga honorer yang telah lama menantikan kepastian status sebagai ASN.

Para ASN yang menerima SK pengangkatan Sebagian bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pelayanan dasar masyarakat.

Di tengah keterbatasan anggaran, pemda ini tetap menyerahkan SK pengangkatan kepada ratusan CPNS dan PPPK dari jalur honorer.

