Ratusan Inovasi Mahasiswa Unjuk Gigi di Economic Survival Exhibition 2026
jpnn.com - Sebanyak 359 inovasi dan ide bisnis segar lahir dari tangan kreatif mahasiswa dalam ajang 5th Economic Survival Exhibition 2026 yang diinisiasi oleh President University.
Mengusung tema “From Zero to Value”, pameran ini menjadi panggung pembuktian bagaimana ide-ide sederhana mahasiswa berhasil disulap menjadi solusi bisnis yang bernilai dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Tidak tanggung-tanggung, ajang ini melibatkan hampir 2.500 mahasiswa tahun pertama dari 80 kelas yang berbeda untuk mempresentasikan hasil kerja keras mereka.
"Economic Survival sendiri merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa tahun pertama di President University. Program ini menjadi pilar utama dalam implementasi portfolio building curriculum yang diterapkan oleh kampus," kata Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi President University, Dr. Adhi Setyo Santoso, S.T., MBA, Sabtu (23/5).
Berbeda dengan kuliah teori biasa, sistem trimester di President University menantang mahasiswa untuk langsung terjun ke dunia nyata selama satu tahun akademik.
Pada Semester 1 & 2 mahasiswa digembleng untuk membangun, mendanai, dan mengelola bisnis secara langsung.
Mereka dilatih mulai dari pengembangan ide, penyusunan anggaran, strategi pemasaran, hingga operasional.
Semester 3 mahasiswa fokus beralih pada kontribusi sosial, di mana mereka diarahkan untuk melakukan pemberdayaan komunitas dan kegiatan sosial.
Ratusan inovasi mahasiswa ditampilkan di pameran Economic Survival Exhibition 2026 yang mengusung tema From Zero to Value
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ITPLN Luluskan 424 Wisudawan, 20 Mahasiswa Raih Predikat Berprestasi
- Gelar Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-55, Ketum HIKMAHBUDHI Tegaskan Manifesto Gerakan Modern, Religus, Intelektual
- Buku Berjudul Kampus Pergerakan Diluncurkan di Hari Reformasi, Heroe Waskito: Penegakan Hukum Harus Jadi Fokus Saat Ini
- Pertamina Goes To Campus 2026 Resmi Dibuka, Cari Mahasiswa Kreatif dan Inovatif
- Di Hadapan Mahasiswa, Pertamina Bagikan Strategi Menjaga Ketahanan Energi
- Mahasiswa Laporkan Pengadaan Ambulans Pemkot Bekasi ke KPK