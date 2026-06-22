Ratusan Kelompok Warga Jakarta Menanam Pangan Bersama, Ewindo Sediakan Benih Unggul

jpnn.com, JAKARTA - PT East West Seed Indonesia (Ewindo) atau biasa dikenal dengan Cap Panah Merah menyediakan benih hortikultura unggul, edukasi budidaya, serta pendampingan teknis untuk mendorong masyarakat semakin dekat dengan proses menghasilkan pangan secara mandiri.

Melalui kolaborasi antara Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Gerakan "Tanam Raya Bersama Jakarta" kembali digelar pada Jumat (19/6).

Gerakan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Panen Raya Serentak DKI Jakarta yang melibatkan ratusan kelompok tani urban di lima wilayah kota administrasi.

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Dukungan tersebut diberikan agar semakin banyak warga dapat memanfaatkan lahan yang tersedia, sekecil apa pun, menjadi sumber pangan keluarga yang produktif.

Sepanjang 2026, Gerakan Tanam Raya Bersama dilaksanakan secara bertahap di lima wilayah kota administrasi dengan berbagai komoditas hortikultura unggulan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Jakarta Selatan mengawali penanaman pada Februari dengan Labu Madu F1, disusul Jakarta Pusat dengan Tomat Martha F1, Jakarta Utara dengan Semangka Palguna F1, Jakarta Timur dengan Jagung Manis Bonanza MB F1, dan Jakarta Barat pada 19 Juni dengan Labu Madu F1 serta Melon Kuning Alisha F1 sebagai penutup rangkaian Tanam Raya tahun ini.

Sebelum penanaman dilakukan, para peserta memperoleh edukasi mengenai teknik budidaya yang baik, pemanfaatan lahan sempit, serta penggunaan benih bermutu.

Pendampingan kemudian dilakukan secara berkala hingga masa panen melalui monitoring di 42 kecamatan untuk memastikan tanaman tumbuh optimal.