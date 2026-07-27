Ratusan Keluarga Rayakan Hari Anak Nasional di #1 Family Fest Prudential Syariah

jpnn.com, JAKARTA - Semangat Hari Anak Nasional 2026 berlangsung meriah di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta, saat ratusan keluarga memadati "#1 Family Fest" yang digelar oleh PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah).

Menjadi puncak dari rangkaian aktivasi Satu Yang Melindungi sepanjang pekan, acara ini mengajak keluarga Indonesia merayakan kebersamaan sekaligus mengingatkan bahwa menjaga yang paling berharga dimulai dari langkah-langkah kecil hari ini.

"Di Hari Anak Nasional, kami ingin mengajak keluarga Indonesia untuk merayakan sosok yang paling berharga dalam hidup, yaitu anak. Melalui semangat Satu Yang Melindungi, kami percaya bahwa perlindungan tidak hanya diwujudkan melalui perencanaan masa depan, tetapi juga melalui kehadiran dalam momen-momen bermakna, kebiasaan hidup sehat, serta perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Kami berharap acara #1 Family Fest menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini merupakan investasi untuk masa depan keluarga," ujar Chief Customer and Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama.

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Rangkaian ini menjadi puncak dari kehadiran Prudential Syariah di ruang-ruang keseharian keluarga sepanjang 23–29 Juli 2026, mulai dari instalasi pesan di kawasan Stasiun MRT Senayan hingga billboard di sekitar Ratu Plaza, sebuah cara untuk menyapa keluarga Indonesia lebih dekat, tepat di tengah rutinitas mereka.

Isti Diana, salah satu pengunjung yang hadir bersama keluarganya di #1 Family Fest, mengaku menikmati rangkaian aktivitas yang dihadirkan.

"Yang paling berkesan buat kami bukan hanya aktivitasnya, tetapi kesempatan untuk benar-benar menghabiskan waktu bersama keluarga di tengah kesibukan sehari-hari. Anak-anak senang, kami juga jadi punya quality time bersama," ujarnya.

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Momentum Hari Anak Nasional 2026 sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kualitas kebersamaan dalam keluarga. Berbagai riset menunjukkan bahwa waktu berkualitas bersama keluarga, bercerita, bermain, hingga makan bersama, secara signifikan meningkatkan kemampuan sosial-emosional dan rasa aman anak, sekaligus membangun fondasi kepercayaan seumur hidup.

Semangat inilah yang ingin dihidupkan Prudential Syariah melalui #1 Family Fest, menghadirkan ruang bagi keluarga untuk benar-benar hadir dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas sehari-hari.