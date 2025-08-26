menu
Ratusan Kepala Sekolah di Jawa Barat Siap Dikembalikan ke Daerah Asal

Ratusan Kepala Sekolah di Jawa Barat Siap Dikembalikan ke Daerah Asal
Kepala Sekolah bersama calon siswa di SMP N 1 Bogor, Senin (13/7). Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memetakan pemindahan kepala sekolah ke kampung halaman masing-masing.

Pemindahan itu rencananya dilakukan secara bertahap dan sekitar 229 kepala sekolah segera dimutasi tahun ini.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Purwanto mengatakan, pemindahan kepsek SMA/SMK ke daerah asal ini merupakan inisiatif dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Adapun tujuannya yakni agar para kepsek tidak terbebani secara jarak dalam bekerja.

"Ya, kami sudah pemetaan. Jadi salah satu bentuk kesejahteraan yang kami berikan kepada kepala sekolah adalah mereka bisa kembali bertugas di kabupatennya masing-masing," kata Purwanto, Selasa (26/8/2025).

Berdasarkan pemetaan awal, total ada 229 kepala sekolah yang akan segera dipindahkan.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari 644 formasi kosong yang saat ini tengah diisi.

"Total, kalau pengangkatan kan sekarang 229 itu totalnya kan ada 644 semuanya ya yang kosong dan ini yang kami tempatkan, karena kan efek dominonya tinggi tuh," jelasnya.

