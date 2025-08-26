Ratusan Kepala Sekolah di Jawa Barat Siap Dikembalikan ke Daerah Asal
jpnn.com, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memetakan pemindahan kepala sekolah ke kampung halaman masing-masing.
Pemindahan itu rencananya dilakukan secara bertahap dan sekitar 229 kepala sekolah segera dimutasi tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Purwanto mengatakan, pemindahan kepsek SMA/SMK ke daerah asal ini merupakan inisiatif dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Adapun tujuannya yakni agar para kepsek tidak terbebani secara jarak dalam bekerja.
"Ya, kami sudah pemetaan. Jadi salah satu bentuk kesejahteraan yang kami berikan kepada kepala sekolah adalah mereka bisa kembali bertugas di kabupatennya masing-masing," kata Purwanto, Selasa (26/8/2025).
Berdasarkan pemetaan awal, total ada 229 kepala sekolah yang akan segera dipindahkan.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari 644 formasi kosong yang saat ini tengah diisi.
"Total, kalau pengangkatan kan sekarang 229 itu totalnya kan ada 644 semuanya ya yang kosong dan ini yang kami tempatkan, karena kan efek dominonya tinggi tuh," jelasnya.
Begini rencana Pemprov Jabar mengenai pemindahan ratusan kepala sekolah SMA/SMK ke daerah asalnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kompolnas Soal Kasus Garut: KDM & Karyoto Jangan Pengaruhi Proses Penyidikan Polisi
- Gugatan Sekolah Swasta Jabar Soal Rombel 50 Siswa Resmi Dicabut!
- 2 Pria Bersimbah Darah di Ciwastra Bandung, Begini Kesaksian Warga
- SP3JB Berancang-ancang Mengusulkan Pemakzulan Dedi Mulyadi
- Dedi Mulyadi Sebut Pelayanan Kesehatan di Indonesia Berorientasi Uang
- Honda HRV Nyelonong, 5 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Bandung