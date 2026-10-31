Ratusan Kepala Sekolah Dilantik, PPPK Harus Menunggu 8 Tahun

jpnn.com - LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat melantik ratusan kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Jumat (30/10).

Pemkab Lombok Timur menyatakan pelantikan 116 kepala sekolah tingkat SD dan SMP tersebut sudah sesuai dengan aturan dan berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik).

"Pelantikan 116 kepala sekolah ini sesuai prosedur dan data dapodik," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur M Nurul Wathon seusai kegiatan pelantikan kepala sekolah di Lombok Timur, Jumat.

Dia mengatakan pelantikan ini bagian dari gelombang usulan yang sebelumnya diajukan sekitar 280 formasi.

Namun, baru sekitar 116 persetujuan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah keluar sehingga sejumlah itu yang bisa dilantik.

Pemerintah daerah memutuskan untuk tidak menunggu seluruh pertek keluar demi menghindari kekosongan atau kurang optimal kepemimpinan di sekolah-sekolah yang selama ini dijabat oleh pelaksana tugas (plt).

"Kalau kami menunggu yang seluruhnya keluar pertek baru dilantik, maka kepala sekolah yang selama ini dijabat oleh plt mungkin tidak maksimal," katanya.

Kendati demikian, katanya, proses pengajuan rotasi dan mutasi saat ini di tingkat kementerian dinilai semakin ketat dan melalui tahapan yang berlapis.