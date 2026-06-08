Ratusan Kreator Hingga Brand Internasional Meriahkan Amazing Toy Show Jakarta 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia untuk pertama kalinya akan menjadi tuan rumah Amazing Toy Show (ATS) Jakarta 2026, pameran art toy dan pop culture berskala internasional yang siap menghadirkan sekitar 100 kreator lokal dan internasional.

Rangkaian Amazing Toy Show Jakarta 2026 akan digelar pada 18-21 Juni 2026 di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan.

Dengan menempati area seluas empat lantai, yakni Lantai LG, Ground Floor, Lantai 1, dan Lantai 2, kehadiran ATS Jakarta 2026 diklaim bakal menjadi salah satu perayaan dunia art toy perdana dan terbesar di Indonesia.

Menariknya, pameran itu terbuka untuk umum dengan akses gratis atau free entry, tanpa tiket masuk maupun pembatasan khusus bagi pengunjung.

Founder Amazing Toy Show, Jackie, mengatakan bahwa pameran art toy memiliki peran penting sebagai ruang interaksi bagi kreator, kolektor, dan pelaku industri kreatif.

“Di zaman sekarang, saat transaksi online kian marak, keberadaan Amazing Toy Show akan memberi warna tersendiri. Pameran art toy menjadi wadah interaksi dan gerbang komunikasi serta kolaborasi bagi sesama pecinta art toy dan semua stakeholders,” ungkap Jackie di Jakarta, Senin (8/6).

Kehadiran Amazing Toy Show di Jakarta menandai babak baru perjalanan pameran tahunan tersebut.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2018 di Hong Kong, kemudian hadir di Beijing, ATS kini memperluas jangkauannya ke Indonesia.