jpnn.com, CIKARANG - Sebanyak 200 warga lanjut usia (lansia) di Desa Sukaresmi, Cikarang, mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan komprehensif dan perawatan sendi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Menarini Indria Laboratories.

Program bertajuk Healthy Joint, Resilient Community tersebut digelar Menarini Indonesia untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional di wilayah ring satu operasional pabrik.

Adapun program ini berawal dari dialog perusahaan bersama aparat desa serta pemangku kepentingan setempat mengenai kondisi kesehatan warga.

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Dari pertemuan itu terungkap mayoritas lansia di Desa Sukaresmi belum memiliki akses rutin untuk pemeriksaan medis.

Minimnya akses dan edukasi membuat keluhan fisik sehari-hari, terutama masalah gerak serta nyeri sendi yang menurunkan produktivitas di usia senja, kerap dibiarkan.

Merespons kondisi tersebut, Menarini Indonesia menggandeng Puskesmas Cibatu untuk memfasilitasi layanan deteksi dini kesehatan.

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Pemeriksaan yang diberikan mencakup penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT), pengecekan gula darah, kolesterol, tekanan darah, asam urat, hingga visus mata.

Sebagai intervensi awal, perusahaan juga membagikan paket bantuan P3K beserta krim pereda nyeri otot dan keseleo agar para lansia dapat mengelola keluhan gerak di rumah.