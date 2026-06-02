Ratusan Mahasiswa Bandung Belajar Blockchain pada Web3 University Tour 2026

jpnn.com, BANDUNG - Web3 University Tour 2026 melanjutkan rangkaiannya ke Bandung, Jawa Barat di Gedung B Lt. 1 Exhibition Hall Universitas Kristen Maranatha.

Kegiatan itu diselenggarakan Coinvestasi bersama Binance Academy dan BNB Chain, dengan dukungan HMSI sebagai event partner serta DevWeb3 Jogja sebagai mitra kolaborator pengembang.

Sebanyak 177 peserta mendaftar pada kegiatan tersebut dan 120 mahasiswa hadir mengikuti seluruh rangkaian acara dari pagi hingga sore.

Bandung menjadi kota kedua dari total delapan kota yang masuk dalam agenda Web3 University Tour 2026. Setelah Bandung, program edukasi tersebut dijadwalkan hadir di Lampung, Bali, Surabaya, Malang, Samarinda, dan Manado.

Head of Community Coinvestasi Niki Sekar Dewayani membuka acara sekaligus memandu diskusi mengenai peluang karier dan perkembangan teknologi Web3 bagi mahasiswa.

Sementara itu, Serli Roisca dari Binance Academy memaparkan perkembangan industri Web3 dan pentingnya mahasiswa mulai membangun portofolio digital sejak dini sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Salah satu sesi yang menarik perhatian peserta ialah Pre-Hackathon: Web3 Hands-On Workshop.

Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan kesempatan mempelajari dasar-dasar blockchain, penggunaan wallet, hingga menjelajahi ekosistem Web3 secara langsung.