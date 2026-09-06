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Ratusan Mahasiswa Baru UC Jakarta Uji Produk & Kemampuan Berbisnis di Blok M

Ratusan Mahasiswa Baru UC Jakarta Uji Produk & Kemampuan Berbisnis di Blok M
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Ratusan mahasiswa baru UC Jakarta uji produk langsung dan kemampuan berbisnis di Taman Literasi Blok M sejak 5-6 September 2026. Foto dok. UC Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan mahasiswa baru Universitas Ciputra atau UC Jakarta turun langsung ke ruang publik untuk menguji produk dan kemampuan berbisnis mereka melalui kegiatan Selling Day UC Jakarta di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan.

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian O-Week (Orientation Week) 2026 UC Jakarta tersebut menantang mahasiswa baru untuk merancang, memproduksi, hingga memasarkan produk secara langsung kepada masyarakat.

Selling Day menjadi salah satu implementasi kurikulum Real Business Experience Universitas Ciputra yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan proses membangun bisnis sejak awal perkuliahan.

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Berbeda dari kegiatan bazar yang umumnya berlangsung di lingkungan kampus, Selling Day UC Jakarta digelar di ruang publik sejak 5-6 September.

Dengan cara ini, mahasiswa dapat berhadapan langsung dengan konsumen sekaligus melihat respons pasar terhadap produk yang mereka tawarkan.

"Kegiatan ini dirancang agar mahasiswa mendapatkan pengalaman bisnis nyata sejak awal bergabung dengan Universitas Ciputra Jakarta," kata Steering Committee O-Week UC Jakarta 2026, Ade Eka Permana, Minggu (6/9).

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Sebanyak 20 tenant mahasiswa mengikuti Selling Day dengan membawa berbagai jenis produk.

Kategori yang ditampilkan mencakup F&B, Creative, Lifestyle, Hobby, Wellness Active, Creator, hingga Learning.

Ratusan mahasiswa baru UC Jakarta uji produk langsung dan kemampuan berbisnis di Taman Literasi Blok M.

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