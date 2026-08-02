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Ratusan Murid SMKN 6 Semarang Diduga Keracunan MBG, Kepala BGN Minta Maaf, Tanggung Biaya Pengobatan

Ratusan Murid SMKN 6 Semarang Diduga Keracunan MBG, Kepala BGN Minta Maaf, Tanggung Biaya Pengobatan
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Kepala BGN Sudaryono saat menjenguk seorang siswi korban keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) SMKN 6 Semarang di RS Permata Medika Semarang. Foto: Akun Instagram @sudaru_sudaryono.

jpnn.com - SEMARANG - Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta maaf kepada ratusan murid di SMKN 6 Semarang, Jawa Tengah, yang diduga keracunan menu Makan Bergizi Gratis 

Sudaryono menyampaikan permohonan maaf itu saat menjenguk siswi bernama Diandra yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Medika Kota Semarang, Sabtu (1/8).

“Maaf ya. Pokoknya cepat sembuh. Sekarang sudah enakan, dek?” tanya Sudaryono kepada Naya, sapaan Diandra.

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Sudaryono tampak berjongkok di samping Naya yang terbaring di kasur dengan tangannya dipasangi selang infus.

Kepada Sudaryono, Naya mengaku kondisinya sudah membaik.

Siswi kelas XII itu menceritakan awalnya tidak merasakan kejanggalan saat menyantap menu MBG di sekolah.

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Dia mengaku sempat mengira rasa makanan yang disantap merupakan hal yang biasa. N

amun, setibanya di rumah, perutnya mulai terasa mulas.

Permintaan maaf Kepala BGN Sudaryono kepada korban keracunan MBG, lalu berjanji akan menanggung biaya pengobatan dari kantong pribadi.

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