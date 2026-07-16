Ratusan Muzaki dan Mustahik Saksikan Film Takkan Ku Biarkan Kau Menangis
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 100 peserta yang terdiri atas muzaki dan mustahik mengikuti nonton bareng (nobar) film Takkan Ku Biarkan Kau Menangis yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Epicentrum XXI, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai keluarga sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial.
Para peserta tampak antusias mengikuti pemutaran film yang mengangkat kisah perjuangan seorang anak dalam meraih cita-cita di tengah tantangan keluarga. Suasana bioskop beberapa kali dipenuhi tawa sekaligus haru selama film diputar.
Pimpinan Baznas Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi, Syarifuddin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Baznas terhadap program-program yang membawa pesan positif bagi masyarakat.
"Baznas akan terus mendukung program-program kebaikan, terutama yang berkaitan dengan penguatan keluarga dan hubungan antarsesama," ujar Syarifuddin, dalam keterangannya, Rabu (15/7).
Menurutnya, pesan yang disampaikan melalui film dapat menjadi media edukasi untuk membangun budaya saling membantu, termasuk melalui zakat, infak, dan sedekah.
Dia menilai semangat berbagi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk materi, tetapi juga melalui kepedulian terhadap sesama dan penguatan hubungan di lingkungan keluarga.
Dalam kesempatan itu, Syarifuddin juga menegaskan komitmen Baznas untuk menjaga amanah para muzaki dengan mengelola dana zakat secara transparan dan tepat sasaran.
Sebanyak 100 muzaki dan mustahik mengikuti nobar film Takkan Ku Biarkan Kau Menangis di Jakarta.
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