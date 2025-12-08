menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Ratusan Nasabah PNM Mekaar Diberangkatkan Umrah dan ke Hong Kong

Ratusan Nasabah PNM Mekaar Diberangkatkan Umrah dan ke Hong Kong

Ratusan Nasabah PNM Mekaar Diberangkatkan Umrah dan ke Hong Kong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sebanyak 117 nasabah PNM Mekaar menerima reward Umrah dan perjalanan ke Hong Kong. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 117 nasabah PNM Mekaar menerima reward Umrah dan perjalanan ke Hong Kong.

Di antara rasa syukur dan perjalanan spiritual yang mereka jalani, ada satu hal yang mereka bawa dari rumah yaitu doa untuk saudara-saudara di Sumatera yang terdampak bencana.

Salah satunya datang dari Nursakinah, nasabah Mekaar asal Kabanjahe, yang untuk pertama kalinya melangkah menuju Tanah Suci.

Baca Juga:

“Terima kasih kepada PNM yang sudah memberi kesempatan ini. Saya ingin membawa doa untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang tertimpa musibah. Saya juga mau mendoakan anak saya yang sekolah di Panyabungan supaya bisa segera saya kunjungi. Semoga masyarakat di sana diberikan kekuatan untuk bangkit lagi," harap Nursakinah.

Bagi para nasabah, reward Umroh bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi ruang sunyi untuk membawa harapan keluarga dan komunitas, sekaligus kesempatan untuk memanjatkan doa-doa yang selama ini mereka simpan dalam hati.

Di depan Ka’bah, doa itu terasa lebih dekat dan lebih tulus.

Baca Juga:

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary menuturkan inilah esensi pemberdayaan yang ingin dijaga oleh  PNM keberanian perempuan untuk tumbuh, sekaligus kehangatan mereka dalam saling menguatkan.

“Kami percaya bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang usaha, tapi juga tentang hati yang saling menjaga. Doa yang dibawa para nasabah ke Tanah Suci menunjukkan betapa kuatnya ikatan komunitas Mekaar. Kebahagiaan memang selalu terasa lebih penuh saat kita saling menguatkan,” tutur Dodot.(chi/jpnn)

PNM terus menghadirkan ruang agar setiap langkah kecil para nasabah bisa menjadi inspirasi besar.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI