Ratusan Pakar Anak Asia-Pasifik Berkumpul di Jakarta Bahas Pengembangan PAUD

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menggodok kebijakan penerapan wajib belajar satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun koalisi yang kuat bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menjelaskan bahwa inisiatif ini berjalan selaras dengan prioritas nasional program Wajib Belajar 13 Tahun. Selain wajib belajar PAUD, pemerintah juga fokus melakukan pembenahan fasilitas pendidikan di tingkat dasar.

"Program prioritas kementerian juga mencakup revitalisasi sekolah dan satuan PAUD untuk memastikan tersedianya lingkungan belajar yang aman dan memadai," ujar Suharti saat membuka acara 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development di Jakarta, Selasa (20/10).

Suharti menambahkan, pemerintah berkomitmen memperluas jangkauan bantuan finansial pendidikan agar menyentuh usia prasekolah. "Kami juga melakukan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) agar bisa menjangkau anak-anak di tingkat prasekolah," sambungnya.

Forum regional yang berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober 2026 ini dihadiri oleh sekitar 150 perwakilan pemerintah, pakar pengembangan anak, peneliti, praktisi, mitra pembangunan, serta organisasi filantropi dari seluruh kawasan Asia-Pasifik.

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Mengusung tema “From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific”, kegiatan ini mempertemukan perwakilan dari Indonesia dan 15 negara lainnya, yaitu Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, India, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Tailan, Timor-Leste, dan Vietnam.

Pertemuan ini mendorong dialog dan kolaborasi regional untuk memperkuat sistem pengembangan anak usia dini melalui pertukaran pengalaman, pembelajaran bersama, dan perumusan langkah-langkah konkret.