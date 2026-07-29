Ratusan Pegawai Resmi Berstatus PNS, Lihat Itu Senyum Tipis
jpnn.com - MAGETAN - Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mendapat tambahan ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru.
Sebanyak 230 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemkab Magetan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS.
Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti meminta PNS baru menjalankan tugas dengan tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.
“Saya meminta dan mengingatkan kepada para PNS yang baru menerima SK dan dilantik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan agar selalu menjaga integritasnya serta tanggung jawab dalam melayani masyarakat,” ujar Nanik saat penyerahan SK PNS di Gedung KORPRI Magetan, Selasa (28/7).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penyerahan Surat Keputusan PNS, pengambilan sumpah janji PNS, dan pelantikan pejabat fungsional tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
Nanik mengatakan sejumlah sektor pembangunan menjadi fokus pemerintah daerah, antara lain kesehatan, infrastruktur, pendidikan, sosial, dan pariwisata.
Dia berharap para PNS yang telah dilantik mampu menghadirkan inovasi untuk mendukung kemajuan Kabupaten Magetan.
Nanik juga meminta PNS baru meningkatkan disiplin, menaati peraturan yang berlaku, serta menjadi teladan bagi rekan kerja dan masyarakat melalui pelayanan yang baik.
Ratusan CPNS menerima SK pengangkatan sebagai PNS, diharapkan menjalankan tugas dengan tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.
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