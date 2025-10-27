Ratusan Pelari Virgin Le Minerale Running Squad Pecahkan Rekor Pribadi di JRF 2025

jpnn.com, JAKARTA - Bagi para pelari, mencatatkan waktu terbaik bukanlah akhir dari perjalanan mereka.

Justru, pencapaian tersebut menjadi titik awal untuk terus berkembang, dari jarak 10K, meningkat ke Half Marathon, hingga akhirnya berani mencoba Full Marathon sebagai tantangan atas kekuatan fisik dan mental.

Memahami semangat untuk terus bertumbuh ini, Le Minerale kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat dan pengembangan dunia lari di Indonesia melalui program Le Minerale Running Squad, yang berhasil melahirkan ratusan pelari virgin di berbagai kategori, mulai dari 10K, Half Marathon, hingga Full Marathon, serta mencatatkan hasil gemilang di ajang Jakarta Running Festival (JRF) 2025 pada 25–26 Oktober lalu.

Program pelatihan intensif selama 11 pekan ini menjadi wadah pembinaan komprehensif bagi para peserta yang baru pertama kali menempuh ajang lari jarak jauh.

Diperkuat oleh tim profesional Le Minerale Running Expert Team, bekerja sama dengan Gantar Velocity, para peserta mendapatkan pendampingan menyeluruh mencakup pelatihan teknis, penguatan fisik, kesiapan mental, hingga edukasi medis dari dokter spesialis olahraga.

“Program ini dirancang agar para pelari virgin benar-benar siap menjalani debutnya dengan aman, percaya diri, dan performa terbaik,” ujar Coach Agung, pelatih Le Minerale Running Squad dari Gantar Velocity.

“Setiap minggu kami memantau progres latihan, memastikan setiap peserta memahami batas tubuhnya, dan menjaga motivasi hingga race day. Hasilnya luar biasa, banyak yang berhasil finish strong bahkan mencetak personal best di JRF 2025,” kata dia.

Rasa bangga terhadap pencapaian para pelari binaannya juga diungkapkan oleh para coach dari Gantar.