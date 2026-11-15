Ratusan Pemda Mulai Dikumpulkan Bahas PPPK Paruh Waktu, Dirjen Nunuk: Saya Buka

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) bergerak cepat mengeksekusi kebijakan pemerintah dalam alih status PPPK paruh waktu.

Ini dibuktikan dengan langkah Ditjen GTK yang mulai mengumpulkan pemerintah daerah (pemda).

Direktur Jenderal GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan adanya agenda rapat koordinasi (rakor) pada 17 - 19 November 2026 di Kota Makassar.

Tercatat sebanyak 158 pemda dari region Makassar yang diundang Ditjen GTK Kemendikdasmen.

Pemda-pemda tersebut merupakan gabungan dari pemerintah provinsi, kabupaten kota.

"158 Pemda ini tersebar di 14 provinsi, yaitu Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara," kata Dirjen Nunuk kepada JPNN, Minggu (15/11).

Dia menyebutkan pemda yang akan hadir ini di level kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dirjen Nunuk menyampaikan rakor ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah dan DPR- RI menyiapkan tata kelola guru nasional mulai 2027 sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian status dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan.