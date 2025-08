Ratusan Pemuda Belajar Pendakian Minim Sampah di Zero Waste Adventure Camp 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan anak muda pencinta alam mengikuti kegiatan Zero Waste Adventure Camp (ZWAC) pada 1-3 Agustus 2025 di kawasan Gunung Slamet, Tegal, Jawa Tengah.

Selama tiga hari, mereka berkemah sambil belajar praktik pendakian bebas sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menjadi penyelenggara kegiatan ini.

KLH melibatkan sebanyak 150 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari sekolah hingga komunitas pencinta alam.

Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup, Ade Palguna Ruteka, menyampaikan kegiatan ini relevan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, yaitu “Hentikan Polusi Plastik”.

Tema tersebut menjadi bagian dari kampanye lingkungan global.

Kegiatan yang berlangsung di Gunung Slamet ini juga mengingatkan sebuah lokasi yang sebelastahun silam pernah dalam kondisi darurat sampah.

“Kita berkumpul di Gunung Slamet, yang sebelas tahun lalu sempat dalam kondisi darurat sampah. Ini menjadi cermin bahwa aktivitas alam bebas kerap meninggalkan jejak destruktif. Namun, hari ini, kita membuktikan bahwa Zero Waste Adventure is Possible,” ujar Ade di hadapan para remaja tersebut dalam Pembukaan Zero Waste Adventure Camp 2025.