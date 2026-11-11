Ratusan Pemuda Jakarta Gelar Doa Bersama Peringati Hari Pahlawan

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan pemuda dari berbagai wilayah di Jakarta menggelar doa bersama pada Selasa sore di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan ini memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan sekaligus memanjatkan doa agar Indonesia senantiasa berada dalam kondisi aman, damai dan kondusif.

Ratusan pemuda bersama berbagai elemen masyarakat mengikuti doa bersama tersebut.

Ustaz Sanita salah seorang tokoh agama Muslim memimpin kegiatan dengan khidmat dan penuh kekhusyukan.

Kegiatan ini menghormati para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Kegiatan ini juga memperkuat rasa nasionalisme, persatuan dan kepedulian generasi muda terhadap masa depan Indonesia.

Salah seorang pemuda asal Jakarta Pusat Irpan mengatakan semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan harus terus menginspirasi generasi muda dalam mengisi kemerdekaan.

Irpan mengatakan semangat juang, patriotisme dan pengorbanan para pahlawan harus terus kita teladani.

Irpan menegaskan para pemuda memikul tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui pengabdian yang tulus, disiplin dan profesional demi bangsa dan negara.