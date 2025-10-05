Ratusan Penasihat Hukum Internal Perusahaan Didorong Tingkatkan Reputasi

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 400 penasihat hukum internal perusahaan (in-house counsel), pimpinan kantor hukum, regulator, dan eksekutif bisnis dari dalam dan luar negeri menghadiri Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 di Nusa Dua, Bali, pada 2–3 Oktober 2025.

Acara yang digagas Hukumonline, bekerja sama dengan Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) dan Asia Pacific Corporate Counsel Association (APCCA), mengusung tema “Agility in Convergence 2026.”

Tema tersebut menyoroti pentingnya kecepatan, ketepatan, dan kolaborasi lintas sektor di tengah disrupsi global. Forum ini menghadirkan diskusi strategis seputar tata kelola perusahaan, transformasi digital, keberlanjutan, hingga strategi menghadapi regulasi lintas yurisdiksi.

“Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga meningkatkan reputasi profesi in-house counsel secara regional dan global,” ujar Prof. (H.C.) R. Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam pidato kuncinya.

Narendra menegaskan bahwa seorang penasihat hukum internal wajib menjunjung tiga pedoman utama, yakni Code of Practices, Code of Ethics, dan Code of Conduct.

Ketiganya menjadi fondasi profesi yang tidak hanya menjamin kepatuhan hukum, tetapi juga membangun budaya integritas dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Dia menilai, perusahaan kini bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan juga subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sementara itu, Chief Executive Officer Hukumonline, Arkka Dhiratara, menyebut peran in-house counsel kini semakin strategis, tidak hanya sebatas memberi nasihat hukum, tetapi juga menjadi navigator dalam menghadapi perubahan.