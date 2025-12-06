Ratusan Pengurus Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar Kabupaten Bogor
jpnn.com, BOGOR - Sekitar 500 pengurus Partai Golkar dari tingkat kabupaten hingga desa menghadiri puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Jumat (5/12/2025).
Kehadiran ratusan kader ini menjadi bentuk konsolidasi besar yang menegaskan soliditas struktur partai hingga akar rumput.
Para peserta yang hadir terdiri dari jajaran DPD Golkar Kabupaten Bogor, anggota Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Provinsi Jawa Barat, para ketua pimpinan kecamatan (PK), serta ketua pimpinan desa dan kelurahan se-Kabupaten Bogor.
Konsolidasi ini disebut sebagai modal penting dalam menjaga efektivitas program politik maupun pembangunan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Golkar Kabupaten Bogor juga mengumumkan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh, dengan total donasi mencapai Rp250 juta.
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade menegaskan bahwa langkah itu merupakan wujud kehadiran Golkar di tengah masyarakat.
“Golkar tidak boleh jauh dari rakyat. Solidaritas adalah napas perjuangan kita,” ujar Jaro Ade.
Peringatan HUT turut diisi syukuran atas dianugerahkannya Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto.
Sebanyak 500 pengurus Golkar menghadiri puncak HUT ke-61 di Bogor sebagai ajang konsolidasi kader.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pidato di Hadapan Prabowo, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen
- Legislator Golkar Soroti Kejanggalan Proses Hukum Yayasan Purwokerto
- Golkar Salurkan Bantuan Tahap Kedua untuk Korban Banjir Sumatera Utara
- Bahlil Dorong Kader Golkar Melek Digital untuk Menangkan Pemilu 2029
- Jalankan Perintah Bahlil, Rizki Faisal Kirim Bantuan ke Area Terdampak Banjir Sumatra
- Bencana di Sumatra, Ketum Golkar Langsung Buat Perintah, Begini Isinya