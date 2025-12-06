Ratusan Pengurus Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar Kabupaten Bogor

jpnn.com, BOGOR - Sekitar 500 pengurus Partai Golkar dari tingkat kabupaten hingga desa menghadiri puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Jumat (5/12/2025).

Kehadiran ratusan kader ini menjadi bentuk konsolidasi besar yang menegaskan soliditas struktur partai hingga akar rumput.

Para peserta yang hadir terdiri dari jajaran DPD Golkar Kabupaten Bogor, anggota Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Provinsi Jawa Barat, para ketua pimpinan kecamatan (PK), serta ketua pimpinan desa dan kelurahan se-Kabupaten Bogor.

Konsolidasi ini disebut sebagai modal penting dalam menjaga efektivitas program politik maupun pembangunan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Golkar Kabupaten Bogor juga mengumumkan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh, dengan total donasi mencapai Rp250 juta.

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade menegaskan bahwa langkah itu merupakan wujud kehadiran Golkar di tengah masyarakat.

“Golkar tidak boleh jauh dari rakyat. Solidaritas adalah napas perjuangan kita,” ujar Jaro Ade.

Peringatan HUT turut diisi syukuran atas dianugerahkannya Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto.