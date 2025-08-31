menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Ratusan Penjarah Rumah Sri Mulyani Berusia Muda, Bawa Drone

Ratusan Penjarah Rumah Sri Mulyani Berusia Muda, Bawa Drone

Ratusan Penjarah Rumah Sri Mulyani Berusia Muda, Bawa Drone
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana rumah di ujung jalan yang disebut warga sekitar sebagai kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan, setelah menjadi sasaran penjarahan massa tak dikenal pada Minggu (31/8) dini hari. Foto: Jafar Sidik/Antara

jpnn.com - TANGSEL - Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan menjadi sasaran penjarah pada Minggu (31/8) dini hari.

Menurut staf pengamanan rumah itu Joko Sutrisno, penjarahan terjadi lebih dari satu gelombang.

"Gelombang pertama sekitar jam satu (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam tiga (dini hari)," kata Joko kepada Antara.

Baca Juga:

Penuturan Joko senada dengan keterangan beberapa warga termasuk seorang warga yang meminta disapa dengan Renzi saja.

Tiga tenaga satuan pengamanan komplek pun menyatakan hal serupa.

"Bu Sri (Mulyani) tidak ada di rumah," kata Renzi.

Baca Juga:

Dari Joko diketahui bahwa hanya dirinya dan satu keluarga dari kerabat yang berada di rumah saat itu.

Kerabat itu diungsikan ke rumah tetangga sebelah sebelum massa menjarah rumah tersebut.

Gerakan massa yang menjarah rumah Sri Mulyani terlihat berpola, ada aba-aba, dan ....

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI