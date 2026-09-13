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Ratusan Penumpang KM Virgo Transport 8 yang Tenggelam di Laut Jawa Masih Dicari

Ratusan Penumpang KM Virgo Transport 8 yang Tenggelam di Laut Jawa Masih Dicari
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Personel Korps Kepolisian Air dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri bersiap membantu penanganan pencarian KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di Laut Jawa, Minggu (13/9/2026). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

jpnn.com - Operasi pencarian dan penanganan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa terus dilakukan Tim SAR gabungan.

Polri mengerahkan tiga kapal polisi hingga tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk mendukung operasi SAR tersebut.

Ratusan Penumpang KM Virgo Transport 8 yang Tenggelam di Laut Jawa Masih DicariPetugas tengah mendata para korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin. Dok: source for JPNN.

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Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut prioritas utama saat ini adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi seluruh penumpang maupun awak kapal.

"Polri bersama Basarnas, TNI AL, KSOP, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus bergerak secara terpadu untuk mempercepat proses pencarian di lokasi," kata diia di Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Korps Kepolisian Air dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri juga telah memberangkatkan tiga kapal polisi (KP) terdekat menuju lokasi kejadian.

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Ketiga kapal tersebut adalah KP Laksmana-7012 dari Kalimantan Selatan dengan jarak sekitar 80 mil laut dan estimasi waktu tempuh tujuh jam, KP Ibis-6001 dari Kalimantan Tengah dengan jarak sekitar 103 mil laut dan estimasi sembilan jam, serta KP Manyar-5003 dari Surabaya dengan jarak sekitar 200 mil laut dan estimasi 24 jam.

"Kekuatan SAR terus diperkuat. Tidak hanya tiga kapal polisi, tetapi juga terdapat kapal-kapal dari unsur lainnya, dukungan dua unit helikopter, personel Basarnas, KSOP, TNI AL, Polairud, serta tim pendukung lainnya," tuturnya.

Operasi pencarian dan penanganan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa terus dilakukan Tim SAR gabungan.

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