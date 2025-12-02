menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Ratusan Personel Berjuang 10 Jam Padamkan Kebakaran Pabrik Dua Kelinci Pati

Ratusan Personel Berjuang 10 Jam Padamkan Kebakaran Pabrik Dua Kelinci Pati

Ratusan Personel Berjuang 10 Jam Padamkan Kebakaran Pabrik Dua Kelinci Pati
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas sedang memadamkan api yang membakar gudang pabrik Dua Kelinci di Jalan Pantura Raya, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. FOTO: Damkar Satpol PP Kabupaten Pati

jpnn.com, PATI - Kebakaran melanda pabrik Dua Kelinci di Jalan Pantura Raya, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), pada Senin (1/12) malam.

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja (Kasi Damkar Satpol PP) Kabupaten Pati Wahyu Widiatmoko mengatakan api dapat dikuasai sekitar sepuluh jam setelahnya. Petugas bekerja maraton hingga pagi hari.

“Per pukul 06.00 sudah bisa kami kuasai, tinggal sporadis atau sisa-sisa yang terbakar. Secara keseluruhan api sudah bisa kami kuasai, saat ini tinggal pendinginan. Sisa-sisa api sporadis ini kami hantam kembali,” ujar Wahyu kepada JPNN.com melalui sambungan telepon, Selasa (2/12).

Baca Juga:

Dia menjelaskan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 19.50. Kebakaran yang hebat membuat petugas berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk meminta bantuan armada dari wilayah Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus.

“Lebih dari 30 armada dikerahkan. Untuk personel kami belum bisa menghitung, tetapi sekitar ratusan orang,” ujar Wahyu menyebut tidak ada korban jiwa.

Menurut Wahyu, proses pemadaman memakan waktu sekitar 10 jam karena gedung yang pertama terbakar memiliki tiga lantai.

Baca Juga:

Petugas juga kesulitan mengakses bagian dalam karena bangunan gudang tertutup.

“Kalau kami menerobos agak berisiko, sehingga kami putuskan memulai dari atas. Yang agak membantu adalah sprinkler (sistem penyemprotan air otomatis, red) di dalam masih berjalan, jadi mempercepat proses pemadaman,” tuturnya.

Kebakaran Pabrik Dua Kelinci di Kabupaten Pati, petugas membutuhkan waktu memadamkan sekitar 10 jam. Begini kronologinya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI