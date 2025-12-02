Ratusan Personel Berjuang 10 Jam Padamkan Kebakaran Pabrik Dua Kelinci Pati

jpnn.com, PATI - Kebakaran melanda pabrik Dua Kelinci di Jalan Pantura Raya, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), pada Senin (1/12) malam.

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja (Kasi Damkar Satpol PP) Kabupaten Pati Wahyu Widiatmoko mengatakan api dapat dikuasai sekitar sepuluh jam setelahnya. Petugas bekerja maraton hingga pagi hari.

“Per pukul 06.00 sudah bisa kami kuasai, tinggal sporadis atau sisa-sisa yang terbakar. Secara keseluruhan api sudah bisa kami kuasai, saat ini tinggal pendinginan. Sisa-sisa api sporadis ini kami hantam kembali,” ujar Wahyu kepada JPNN.com melalui sambungan telepon, Selasa (2/12).

Dia menjelaskan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 19.50. Kebakaran yang hebat membuat petugas berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk meminta bantuan armada dari wilayah Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus.

“Lebih dari 30 armada dikerahkan. Untuk personel kami belum bisa menghitung, tetapi sekitar ratusan orang,” ujar Wahyu menyebut tidak ada korban jiwa.

Menurut Wahyu, proses pemadaman memakan waktu sekitar 10 jam karena gedung yang pertama terbakar memiliki tiga lantai.

Petugas juga kesulitan mengakses bagian dalam karena bangunan gudang tertutup.

“Kalau kami menerobos agak berisiko, sehingga kami putuskan memulai dari atas. Yang agak membantu adalah sprinkler (sistem penyemprotan air otomatis, red) di dalam masih berjalan, jadi mempercepat proses pemadaman,” tuturnya.