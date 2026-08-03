Ratusan Peserta Mancanegara Ramaikan 4 Pameran di JIExpo Kemayoran, Ingat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 400 peserta dari berbagai negara akan meramaikan empat pameran industri internasional yang diselenggarakan secara bersamaan di Jakarta International Expo atau JIExpo Kemayoran pada 5–7 Agustus 2026.

Keempat agenda tersebut adalah IndoHealthcare Gakeslab Expo, Indo Leather & Footwear Expo, Indo Garment & Textile Expo, serta Indo Beauty Expo 2026.

Pameran yang digelar Krista Exhibitions Group itu mempertemukan pelaku industri kesehatan, kecantikan, kulit, alas kaki, garmen, dan tekstil dalam satu rangkaian acara.

Selain menjadi etalase produk dan teknologi terbaru, pameran tersebut diarahkan untuk memperluas jaringan bisnis, membuka peluang investasi, serta memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, asosiasi, akademisi, investor, dan profesional industri.

CEO Krista Exhibitions Group Daud D. Salim mengatakan penyelenggaraan empat pameran secara bersamaan merupakan bagian dari upaya membangun platform bisnis lintas sektor.

“Penyelenggaraan IndoHealthcare Gakeslab Expo, Indo Leather & Footwear Expo, Indo Garment & Textile Expo, dan Indo Beauty Expo 2026 merupakan wujud komitmen Krista Exhibitions Group dalam menghadirkan platform bisnis yang mampu menghubungkan inovasi, kolaborasi, dan peluang investasi dari berbagai sektor industri,” kata Daud, Senin (3/8).

Menurutnya, pertemuan pelaku usaha, pemerintah, asosiasi, akademisi, dan profesional dalam satu penyelenggaraan diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendorong pertukaran pengetahuan dan adopsi teknologi.

Forum tersebut juga diharapkan melahirkan kemitraan strategis yang memberikan nilai tambah bagi industri nasional.