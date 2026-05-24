Ratusan Peserta Ramaikan Festival Sepak Bola Rakyat 2026 di Makassar

jpnn.com - MAKASSAR - Festival Sepak Bola Rakyat 2026 yang digelar Garuda Gemah Nusantara (GGN) -melalui brand CuwitanDigital, bersama Coca-Cola Indonesia berlangsung luar biasa di Lapangan Sepak Bola Telkom Makassar pada 21-23 Mei.

Makassar merupakan kota keempat tempat digelarnya festival setelah setelah Jakarta, Labuan Bajo, dan Palu.

Antusiasme tinggi diperlihatkan para pegiat sepak bola usia muda di Makassar dan sekitarnya. Total ada 160 peserta dan 32 ofisial pelatih dari 32 SSB dan SMA yang mengikuti turnamen U-15 Festival Sepak Bola Rakyat di Sulawesi Selatan.

Tak hanya itu, ada juga turnamen minisoccer 8x8 yang diikuti 360 peserta dan 48 pelatih.

Selain aktivitas di lapangan, Festival Sepak Bola Rakyat juga menghadirkan bazaar UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas lokal.

Kemudian juga diramaikan dengan podcast bertajuk Nobar (Ngobrol Bola Ramean) bersama Coca-Cola yang menghadirkan figur sepak bola nasional.

Keberhasilan Festival Sepak Bola Rakyat 2026 menjadi momentum kebangkitan sepak bola usia dini di Makassar dan sekitar Sulawesi Selatan.

"Saya sangat beruntung dengan adanya Festival Sepak Bola Rakyat, karena saya mendapat jam terbang untuk bisa menghadapi sekolah lainnya dan mengetahui kekuatan mereka,” kata Muhammad Riyan, Siswa SMA Negeri 6 Makassar.